Итоги новогодних каникул на дорогах Бурятии печальны

Два человека погибли, 22 травмированы, выявлено более 4 тыс нарушений ПДД



В праздничные дни с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на дорогах Бурятии произошло 210 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями. Из них 15 ДТП - с пострадавшими. В результате два человека погибли, 22 травмированы, сообщили в республиканском МВД

.

Выявлено свыше четырех тысяч нарушений Правил дорожного движения. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 167 нетрезвых водителей. 45 автомобилистов привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения.



Еще 46 водителей задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования (статья 264.1 УК РФ).



Фото: pixabay.com

