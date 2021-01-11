Жители Бурятии массово доносят на нарушителей антиковидных мер

За прошлый год зарегистрировано почти 500 таких сообщений
В 2020 году в службу-112 поступило 491 сообщение граждан о нарушении противоэпидемических мер, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС. С начала 2021 года зарегистрировано 5 таких сообщений.
«Каждый житель Бурятии может сообщить о нарушениях противоковидных мер в местах массового пребывания людей: отсутствии средств индивидуальной защиты у граждан, несоблюдении социальной дистанции и других. Для этого нужно позвонить на номер «112». Обращение примет диспетчер и передаст информацию контрольным органам для принятия мер», сообщили в агентстве.
Звонок можно совершить в любое время. Анонимность гарантируется.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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