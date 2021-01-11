В Бурятии умер бывший первый замглавы Минсельхоза

Алексей Разуваев занимал пост заместителя министра в начале 90-х





В Бурятии на 72-м году ушел из жизни бывший первый заместитель сельского хозяйства и продовольствия РБ Алексей Разуваев. Об этом сообщили в Республиканском Минсельхозе.

Алексей Разуваев родился 26 марта 1949 года в селе Покровка Бичурского района. После окончания 8 класса в 1966 году поступил в Бурятский сельскохозяйственный техникум имени Ербанова. После окончания обучения ему предложили работать в должности главного инженера в Джидинском районе, но он предпочел вернуться в свое родное село, где начал работать помощником бригадира тракторной бригады. Затем был назначен механиком отделения села Покровка.В 1973 году Алексея Разуваева назначили главным инженером колхоза им. Калинина. В 1975 году по решению Обкома партии его направили на учебу в Высшую партийную школу в Новосибирск. После завершения учебы продолжил работу в колхозе им. Калинина в должности секретаря партийной организации, а в 1982 году был избран председателем колхоза.«Работая председателем колхоза, внедрял передовые технологии, такие как реконструкция молочно-товарной фермы, строительство гаража для автомобилей колхоза. Впервые в республике успешно апробировал выращивание арбузов. Для повышения мотивации труда колхозников внедрил технологию хозяйственного расчета в части оплаты труда», - рассказали об Алексее Разуваеве в Минсельхозе.В 1989 году Алексея Разуваева избрали на должность первого заместителя председателя Агропромсоюза Республики Бурятия. После реорганизации в министерство сельского хозяйства в 1992 его назначили первым заместителем министра. В это время он прошел повышение квалификации в Германии, Голландии и Китае по выращиванию и хранению овощных культур. Организовал закупки импортного сельхозоборудования для внедрения новых технологий по выращиванию овощей и картофеля.В 1994 году Алексей Разуваев занял пост директора совхоза Унэгэтэйский. После нескольких лет успешной работы он ушел с должности по состоянию здоровья.Фото: pixabay.com