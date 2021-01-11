Больше 2,5 тыс жителей Бурятия решили начать год с поиска новой работы

Чаще всего размещали резюме соискатели, которые только начинают свой карьерный путь



Каждый человек хотя бы раз обещал себе с нового года начать новую жизнь, например, сменить место работы. Как выяснили аналитики



Чаще всего среди жителей республики размещали резюме соискатели, которые только начинают свой карьерный путь, а также в профессиональных серах «Продажи», «Транспорт, логистика».



Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе: так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей. Молодые специалисты, получив диплом в период пандемии, не смогли определиться с местом работы и новый год начинают с поиска.



«Многие люди дают себе обещание с нового года начать новую жизнь, а смена работы – отличный вариант для этого. К тому же, в январе сотрудники, как правило, уже получили все годовые бонусы и премии, а значит, могут уволиться с текущего места работы без финансовых потерь. Кстати, зачастую именно годовая премия становится той самой «подушкой безопасности», которая позволяет посвятить некоторое время поискам интересных предложений и обходиться без стабильного дохода,» - комментирует Елена Волкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток.



Среди тех жителей Бурятии, которые решили сменить работу в начале года, преобладают мужчины – на них приходится 57% резюме. 48% соискателей имеют больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 38% случаев это люди от 18 до 30 лет, и 31% соискатели в возрасте 30-40 лет. Стоит отметить, что 8% соискателей, опубликовавших и/или обновивших резюме в первые дни января, старше 50 лет.



Тем, кто планирует сменить работу, эксперты HeadHunter рекомендуют изучать не только вакансии, аналогичные предыдущей должности. Так, интересное предложение можно найти и в смежных сферах, тем более сейчас очень востребованы универсальные специалисты с опытом работы в различных областях.При поиске работы важно оценивать не только уровень предлагаемой заработной платы, но и социальные гарантии, стабильность компании, перспективы для карьерного роста и отношения в коллективе.



HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 000 компаний. Обширная база компании содержит свыше 47 млн резюме. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).



Фото: pixabay.com

Каждый человек хотя бы раз обещал себе с нового года начать новую жизнь, например, сменить место работы. Как выяснили аналитики HeadHunter , сайта для поиска работы и сотрудников, в первые дни 2021 года (с 1 по 10 января включительно) свои резюме на hh.ru опубликовали и обновили 2 669 жителей Бурятии.Чаще всего среди жителей республики размещали резюме соискатели, которые только начинают свой карьерный путь, а также в профессиональных серах «Продажи», «Транспорт, логистика».Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе: так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей. Молодые специалисты, получив диплом в период пандемии, не смогли определиться с местом работы и новый год начинают с поиска.«Многие люди дают себе обещание с нового года начать новую жизнь, а смена работы – отличный вариант для этого. К тому же, в январе сотрудники, как правило, уже получили все годовые бонусы и премии, а значит, могут уволиться с текущего места работы без финансовых потерь. Кстати, зачастую именно годовая премия становится той самой «подушкой безопасности», которая позволяет посвятить некоторое время поискам интересных предложений и обходиться без стабильного дохода,» - комментирует Елена Волкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток.Среди тех жителей Бурятии, которые решили сменить работу в начале года, преобладают мужчины – на них приходится 57% резюме. 48% соискателей имеют больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 38% случаев это люди от 18 до 30 лет, и 31% соискатели в возрасте 30-40 лет. Стоит отметить, что 8% соискателей, опубликовавших и/или обновивших резюме в первые дни января, старше 50 лет.Тем, кто планирует сменить работу, эксперты HeadHunter рекомендуют изучать не только вакансии, аналогичные предыдущей должности. Так, интересное предложение можно найти и в смежных сферах, тем более сейчас очень востребованы универсальные специалисты с опытом работы в различных областях.При поиске работы важно оценивать не только уровень предлагаемой заработной платы, но и социальные гарантии, стабильность компании, перспективы для карьерного роста и отношения в коллективе.— крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 000 компаний. Обширная база компании содержит свыше 47 млн резюме. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).Фото: pixabay.com