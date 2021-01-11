В Бурятии начались выплаты региональной социальной доплаты к пенсии

На эти цели потребуется около 1,6 млрд рублей



- В конце декабря 2020 года Отделением ПФР по РБ осуществлена досрочная авансовая выплата пенсий за январь 2021 года. Выплата региональной социальной доплаты отделами социальной защиты населения за январь 2021 года будет произведена в первые рабочие дни января. Вместо федеральной социальной доплаты по линии Пенсионного фонда в Бурятии впервые вводится региональная социальная доплата к пенсии, которая с нового года начнет выплачиваться минсоцзащиты, - сообщили в министерстве.



Изменения связаны с установлением на 2021 год повышенного размера регионального прожиточного минимума пенсионера в 10 372 рубля. Аналогичный показатель по Российской Федерации принят в сумме 10 022 рубля. Поэтому полномочия по назначению и выплате социальной доплаты к пенсии с федерального уровня передаются субъекту федерации.



Переход с федеральной на региональную социальную доплату увеличит материальное обеспечение неработающих пенсионеров к уровню текущего года в 9 207 рублей на 12,6%.



Таким образом, размер пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году превысит 10 372 рубля, так как с 2019 года расчет социальной доплаты к пенсиям ниже прожиточного минимума осуществляется без учета суммы индексации самой пенсии. Размер индексации страховых пенсий с 1 января составит 6,3%.



Пенсионерам, которым в 2020 году и ранее Пенсионным фондом была назначена федеральная социальная доплата, обращаться никуда не нужно. В Новом году выплата им автоматически продолжится органами социальной защиты населения. Пенсионерам, у которых право на получение региональной социальной доплаты к пенсии возникает с 1 января 2021 года, заявление о назначении доплаты должны будут подавать в отделы соцзащиты населения по месту жительства.



По данным министерства социальной защиты населения, с учетом повышения прожиточного минимума региональную социальную доплату будут получать более 50 тысяч пенсионеров республики. На эти цели потребуется около 1,6 млрд. рублей. Финансирование выплат будет производиться, в основном, за счет федеральной субсидии на условиях софинансирования с региональным бюджетом. В республиканском бюджете на будущий год на эти цели предусмотрено 100 млн. рублей. 94% требуемых средств поступит в республику из федерального бюджета.

С 2021 года в Бурятии впервые вводится региональная социальная доплата к пенсии. С нового года меняется порядок назначения и выплаты социальной доплаты к пенсиям ниже прожиточного минимума пенсионера, напоминает министерство социальной защиты населения Бурятии.