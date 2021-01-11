В Улан-Удэ благоустроят 46 дворов

Их список обнародовала мэрия города





В столице Бурятии определили список дворов многоквартирных домов, которые благоустроят в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году в Советском районе будут благоустроены восемь дворов по адресам: ул. Воронежская, 2, ул. Строителей, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ул. Хрустальная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19,23,25, ул. Керамическая, 5, мкр. Аэропорт, 23, 27, 28, ул. Толстихина, 2а.В Октябрьском районе обновят 19 дворов по адресам: ул. Сахьяновой 9/4, ул. Гармаева, 13, 15, ул. Ростовский, 36, ул. Геологическая, 19, 21, ул. Краснофлотская, 14, 36, 38, 40, 42, Пр. Строителей, 32, ул. Жердева, 44А, 52, 74, ул. Павлова, 19, 57, 78, ул. Конечная, 1, ул. Ключевская, 64, 64А, ул. Бабушкина, 23, ул. Шумяцкого, 8, ул. Тулаева, 134, 138, 148.В Железнодорожном районе капитально отремонтируют 19 дворов по адресам: ул. Чкалова, 21, ул. Чайковского, 6, 13, ул. Микояна, 3, 5, ул. Заиграевская, 22/2, ул. Жуковского, 2, ул. Комсомольская, 42, мкр. Зеленый, 2, ул. Хоца Намсараева, 2, 4, 30, проспект 50-летия Октября, 27, ул. Гагарина, 41, ул. Норильская, 3, 12А, ул. Цивилева, 48 П, ул. Туполева, 2, 4.– Перед ремонтом дворов идет многоэтапная подготовительная работа, в которой принимают участие жители, представители районных администраций, управляющих компаний, специалисты отдела жилищного хозяйства КГХ, Комитета по строительству, Улан-удэстройзаказчика, Комитета по архитектуре и градостроительству, – сообщили в мэрии.В частности, это разработка схем асфальтирования дворов с учетом рельефа местности, синхронизация запланированных в 2021 году ремонтных работ с ресурсоснабжающими организациями, разработка дизайн-проектов и согласование их с жильцами, составление локальных сметных расчетов, проведение конкурсных процедур.Фото: мэрия Улан-Удэ