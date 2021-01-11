В Забайкалье ковид-статистика хуже, чем в Бурятии, но смертей меньше

С начала пандемии коронавирус подтвердился у более 30 тысяч жителей края



В Забайкалье по данным на 11 января выявлено 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такой же показатель в регионе был зафиксирован в октябре 2020 года. Число инфицированных коронавирусом за весь период составило 30 067 человек, сообщает официальный портал края.



За последние сутки 113 забайкальцев выздоровели от COVID-19. Число победивших инфекцию с начала года составило 27851. Причина смерти от коронавируса подтверждена еще у шести человек. С начала года опасная болезнь уже унесла 563 жизни. Это меньше, чем в Бурятии.



В моногоспиталях региона 97 человек находятся в тяжелом состоянии, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа во время оперативного совещания 11 января отметила, в ряде муниципалитетов статистика превышает краевые показатели.



«Десять территорий превышают краевой показатель. На прошедшей неделе на 18 территориях отмечалось снижение заболеваемости, на трех – стабилизация, на 11 – рост», - сообщила Светлана Лапа.



Среди муниципальных образований с высокими показателями: Балейский, Борзинский, Нерчинский, Сретенский, Дульдургинский, Агинский, Могойтуйский, Ононский, Чернышевский, Шилкинский районы.



«По районам суммарно в последнюю неделю отмечается прирост заболеваемости в пределах 3%. В Чите - снижение прироста на 16%», - добавила Светлана Лапа.



Ситуацию в Чите удалось стабилизировать благодаря мерам, предпринятым правительством Забайкальского края, удалось стабилизировать ситуацию в Чите, где регистрировалось наибольшее количество случаев заболевания. Время ожидания скорой помощи сократилось до четырех часов, также уменьшился период ожидания результатов тестов, контролируется доступность оказания медуслуг в Чите и районах Забайкалья.



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