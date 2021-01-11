Медиков Бурятии активно вакцинируют от COVID-19

Ожидается поставка еще более 41 тысячи доз комбинированной векторной вакцины







В Бурятии около 1300 медицинских работников вакцинированы от новой коронавирусной инфекции COVID-19. С октября по декабрь 2020 года на базе городских поликлиник Улан-Удэ комбинированную векторную вакцину «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) получили медработники ковидных госпиталей, лабораторий и амбулаторных центров, сообщили в минздраве республики.



На этой неделе в Бурятию ожидается поступление 1 900 доз для вакцинации населения о COVID-19 из групп риска: работники образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.



Поставка комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV в общей сложности составит 41 200 доз. Вакцина должна быть поставлена до марта 2021 года.



«Гам-Ковид-Вак» состоит из двух компонентов, поэтому ставится в два этапа. Вторая вакцина ставится через 21 день после первой. Она не вводится беременным и кормящим, при температуре выше 37˚, при тяжёлых аллергических реакциях в анамнезе, при возникновении острого заболевания или обострении хронического заболевания, не ставится лицам младше 18 лет.



Введение вакцины переболевшим возможно через шесть месяцев после выздоровления при отсутствии антител в крови к COVID-19.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

