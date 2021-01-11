25 случаев коронавируса выявили в аэропорту Улан-Удэ

Тотальное тестирование вызывает недовольство пассажиров





В аэропорту Улан-Удэ продолжается проверка на коронавирус пассажиров, прибывших в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Как сообщили в Минздраве Бурятии, за период с 6 января, когда была введена данная мера, обследованы 1107 пассажиров. У 25 человек (2,3%) получен положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Напомним, обязательное тестирование на коронавирус прилетающих граждан ввели по указу главы Бурятии. Данное требование будет действовать до 20 января. Лабораторные исследования проводятся методом ПЦР и являются бесплатными. Причиной нововведения была названа неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции, сложившаяся в этих городах.





Отметим, массовое тестирование всех прилетающих приводит к большому скоплению людей в помещении аэропорта. В соцсетях жители республики уже выразили недовольство по этому поводу. «У нас как обычно, сначала делают, а потом думают. Новые меры приняли, но не придумали как их осуществить». «Очередное самодурство властей! А на машинах сколько заезжают, их тоже проверяете? Что за показуха, действительно держать людей в душном помещении, чтоб взять мазок на анализ. Да они пока стояли уже друг друга позаражали», пишут пользователи соцсетей.Фото: «Номер один», скриншот видео ves_ulan_ude