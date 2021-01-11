В Бурятии сельчанка убила собутыльника в конце каникул

Убийца и жертва встречали праздники в одной компании и просто поссорились за столом



В Бурятии в одном из домов села Выдрино накануне обнаружено тело 26-летнего молодого человека с колото-резаным ранением грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по БУрятии.



По подозрению в совершении преступления задержана 33-летняя ранее судимая местная жительница, в компании с которой потерпевший до происшествия распивал спиртные напитки. Женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.



По данным следствия, подозреваемая на протяжении праздничных дней распивала спиртные напитки в селе Выдрино в квартире знакомого в компании местных жителей. Вечером 10 января во время застолья из-за незначительного повода она поссорилась с одним из собутыльников и на фоне алкогольного опьянения схватила нож, нанеся им удар в грудь противника. От полученных повреждений молодой человек скончался в подъезде дома, где его тело позже обнаружил сосед и позвонил в полицию.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



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