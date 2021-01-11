11.01.2021
В Бурятии за год 16 сирот центра «Добрый» обрели семью

В Бурятии за год 16 сирот центра «Добрый» обрели семью

Во время карантина стала актуальной тема опекунства

За 2020 год 16 воспитанников кяхтинского центра «Добрый» обрели семьи. Как сообщает Минсоцзащиты Бурятии, двоих детей вернули в кровную семью, а для остальных нашлись приемные родители.

– Хотелось бы отметить, что 56% из переданных в семьи детей – то есть больше половины  –  это дети старше 10 лет, – сообщила директор учреждения Туяна Самбуева. – В этом году из-за распространения COVID-19, введения карантинных мер стала актуальной такая форма устройства, как временная опека или «гостевая семья». В течение года на временное проживание было передано 38 детей в 25 семей Кяхтинского, Мухоршибирского, Селенгинского, Джидинского, Кабанского районов и Улан-Удэ. Из этого числа 14 ребят остались в семьях и обрели приемных родителей.

Все семьи, взявшие опеку над детьми, с апреля по июнь 2020 года получили материальную поддержку в соответствии с постановлением правительства РФ № 797 от 30 мая 2020 г. Такой мерой поддержки воспользовалось 14 семей на 25 детей.

Фото: pixabay.com
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