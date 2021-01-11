Патриархальность жителей Бурятии провоцирует воров

Односельчане приравнивают доверчивость земляков к приглашению украсть



В Бурятии в отдел полиции по Тарбагатайскому району обратилась 82-летняя жительница одного из сел и рассказала, что неизвестный похитил из ее дома пенсионные накопления – 13 тысяч рублей. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых по горячим следам установлен и задержан злоумышленник – 41-летний сельчанин, сообщили в республиканском МВД.



Выяснилось, что 1 января он на улице встретил своего родственника – работника социальной службы и вместе с ним направился к пожилой женщине, чтобы поздравить ее с днем рождения. После чаепития подозреваемый, который в этот день также праздновал свое 41-летие (о чем не замедлил сообщить гостеприимной хозяйке), попросил у нее тысячу рублей взаймы. Пенсионерка дала деньги в счет будущей помощи по хозяйству, гости разошлись.



Однако ночью злоумышленник, вспомнив о замеченных купюрах в ее кошельке, вернулся в дом пожилой женщины (мужчина знал, что она не запирает входную дверь). Из кошелька на кухне он похитил 13 тысяч рублей и все потратил на алкоголь.



Отметим, что постоянного источника дохода гражданин не имеет, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В содеянном подозреваемый признался и пообещал возместить причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.



По схожей фабуле развивались события и Кижингинском районе. Здесь в полицию обратился 36-летний житель села Кижинга. Пока мужчина несколько дней находился в лесу, подрабатывая вальщиком, неизвестные угнали со двора его дома автомобиль. Полицейские нашли угнанную автомашину в 200 метрах от села на склоне, ведущем к реке. Впоследствии по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих сельчан в возрасте 18 и 20 лет.



Установлено, что ночью молодые люди, не застав дома своего 36-летнего знакомого, решили покататься на его автомобиле. Они беспрепятственно проникли в машину, ее двери оказались не заперты, но, несмотря на то, что ключ находился в замке зажигания, завести машину им не удалось. Тогда угонщики попытались завести ее с «толкача», однако лишь безрезультатно прокатили транспортное средство около 200 метров и бросили рядом с рекой.



Отметим, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности (18-летний гражданин – за кражу, 20-летний – за незаконную рубку леса), но должных выводов не сделали. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору».



Патриархальным нравам сел Бурятии, где не вешают замки на двери, а ключи зажигания оставляют в автомашине, можно было бы умилиться. Да, вот беда – не все односельчане правильно оценивают доверчивость земляков.



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