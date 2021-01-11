В Бурятии ищут неизвестных, склонявших 8-летнюю девочку к порнофотосессии

Переписку случайно нашла мать, так как использовался ее аккаунт в соцсети



В Улан-Удэ горожанка, проверяя при помощи планшета свой аккаунт в одной из социальных сетей, обнаружила переписку, которую вели неизвестные лица с ее восьмилетней дочерью, побуждая ребенка отправить им свои изображения интимного характера.



Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, девочка дома имела свободный доступ к планшетному компьютеру и аккаунту своей матери в социальной сети. При очередном посещении онлайн-платформы 4 января она обратила внимание на сообщение с незнакомой страницы, в котором содержалось предложение заработка в качестве фотомодели.



Девочка отправила голосовой ответ и сообщила свой возраст. После чего неизвестное лицо вступило с ней в переписку и стало побуждать ребенка изготовить и переслать свои фотографии интимного характера за вознаграждение.



Сообщения для девочки поступали с двух аккаунтов, в них помимо уговоров содержались инструкции, как незаметно от взрослых сделать соответствующие снимки. На следующий день мать обнаружила указанную переписку и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.



В настоящее время по этому факту проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и лиц, которые вели переписку с несовершеннолетней.



За последнее время отмечается рост числа схожих преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершаемых посредствам социальных сетей. Поэтому следователи просят всех родителей, дети которых имеют свободный доступ к интернету с мобильных или стационарных компьютерных устройств, проявлять бдительность и регулярно отслеживать посещения детьми сайтов и их активность в социальных сетях для пресечения возможного доступа к опасной или вредоносной информации. А также - для пресечения общения детей с потенциально опасными лицами, посягающими на нормальное психическое развитие ребенка.



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