Компании в Бурятии вольно обращались с чрезвычайно опасными отходами

Прокуратура привлекла нерадивых руководителей к ответственности





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в ОАО «Ципиканский продснаб» и ООО «Багдарин», работающих в Баунтовском районе. Компании нарушали законодательство при обращении с чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами.

«Организации использовали люминесцентные ртутьсодержащие лампы, образующие отходы чрезвычайно опасного класса. Вопреки закону у одного хозяйствующего субъекта отсутствовал паспорт отходов на вышедшие из строя люминесцентные ртутьсодержащие лампы, другим субъектом не обеспечено хранение отходов чрезвычайно опасного класса в герметичной емкости», - сообщили в надзорном ведомстве.По итогам проверки руководителей организаций привлекли к административной ответственности и оштрафовали. На данный момент нарушения закона устранены.Фото: «Номер один»