Жительницу Бурятии заставляли оплачивать коммуналку за призраков

Несуществующих людей в квартиру женщины записала «управляшка»



Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Северобайкальска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.



«Установлено, что в августе 2020 года работниками управляющей компании составлен акт об установлении количества лиц, проживающих в жилом помещении, в целях начисления платы за коммунальные услуги. В нарушение закона в акте отсутствовали данные о собственнике жилого помещения и указаны лица, фактически не проживающие в квартире. В результате заявительнице плата за коммунальные услуги начислена в завышенном размере», - рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.



В связи с этим прокуратура внесла директору «управляшки» представление, по результатам рассмотрения которого гражданке произвели перерасчет размера платы за коммунальные услуги.



Фото: pixabay.com

