Монголия довела самообеспечение электроэнергией до 90 процентов

Потребность в импорте электроэнергии снижена в два раза – с 250 до 110 МВт



В Улан-Баторе успешно завершена модернизация третьего турбоагрегата ТЭЦ-4, что позволило увеличить мощность станции на 89 МВт и в два раза снизить объем импорта электроэнергии, сообщает



Премьер-министр У. Хурэлсух поблагодарил коллектив российского Уральского турбинного завода за своевременный ввод объекта в эксплуатацию и отметил: «Сектор энергетики является базовой промышленностью, обеспечивающей экономическую безопасность и стабильное социальное развитие каждой страны. Поэтому мы стремимся в первую очередь развивать энергетический сектор и полностью удовлетворять наши внутренние потребности».



Министр энергетики Т.Тавинбэх подчеркнул: «Техническая модернизация одной из главных теплоэлектростанций страны предоставила возможность обеспечить внутренним источником электроэнергии потребление страны на 90 процентов. Если ранее страна импортировала 250 МВт электроэнергии из России, то сегодня потребность в импорте снижена в два раза - до 110 МВт».



Третий турбоагрегат станции успешно работает на полную мощность в 123 МВт с момента его подключения к центральной электросети в 20:00 часов 7 января. «За счет реализации проекта на общей стоимостью 93 миллиона долларов установленная мощность ТЭЦ-4 сегодня достигла 789 МВт. Станция работает в нормальном режиме.



Напомним,



О готовности финансировать проект «Шурэн» заявлял, в том числе, Всемирный банк. Однако в 2017 году после проведения общественных обсуждений в России и Монголии с участием экологов работы по подготовке проекта к реализации были приостановлены, чтобы дать оценку всем возможным последствиям строительства ГЭС. Минэнерго РФ подготовило тогда межправительственное



Однако в конце пошлого года руководство Даурского заповедника в Забайкалье обратилось к Министерству природных ресурсов и экологии России с просьбой



Фото: montsame.mn В Улан-Баторе успешно завершена модернизация третьего турбоагрегата ТЭЦ-4, что позволило увеличить мощность станции на 89 МВт и в два раза снизить объем импорта электроэнергии, сообщает МОНЦАМЭ . ТЭЦ-4 обеспечивает электроэнергией 70 процентов потребности Центральной энергосистемы центрального региона и 65 процентов потребления тепловой энергии Улан-Батора.Премьер-министр У. Хурэлсух поблагодарил коллектив российского Уральского турбинного завода за своевременный ввод объекта в эксплуатацию и отметил: «Сектор энергетики является базовой промышленностью, обеспечивающей экономическую безопасность и стабильное социальное развитие каждой страны. Поэтому мы стремимся в первую очередь развивать энергетический сектор и полностью удовлетворять наши внутренние потребности».Министр энергетики Т.Тавинбэх подчеркнул: «Техническая модернизация одной из главных теплоэлектростанций страны предоставила возможность обеспечить внутренним источником электроэнергии потребление страны на 90 процентов. Если ранее страна импортировала 250 МВт электроэнергии из России, то сегодня потребность в импорте снижена в два раза - до 110 МВт».Третий турбоагрегат станции успешно работает на полную мощность в 123 МВт с момента его подключения к центральной электросети в 20:00 часов 7 января. «За счет реализации проекта на общей стоимостью 93 миллиона долларов установленная мощность ТЭЦ-4 сегодня достигла 789 МВт. Станция работает в нормальном режиме.Напомним, проблема энергодефицита в Монголии называлась главной причиной планов соседней страны возвести каскад ГЭС «Шурэн» на реке Селенга - главной артерии озера Байкала и на впадающих в нее притоках. По мнению ученых, проекты могли негативно сказаться на экосистеме Байкала и на Селенге, что в том числе может привести к гибели самой многочисленной из пяти популяций байкальского омуля - селенгинской. Кроме того, по оценке ученых Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН, постройка плотин приведет к понижению объема стока Селенги, при этом нарушится динамика речного притока. Неизбежно будет изменение гидрохимического состава воды.О готовности финансировать проект «Шурэн» заявлял, в том числе, Всемирный банк. Однако в 2017 году после проведения общественных обсуждений в России и Монголии с участием экологов работы по подготовке проекта к реализации были приостановлены, чтобы дать оценку всем возможным последствиям строительства ГЭС. Минэнерго РФ подготовило тогда межправительственное соглашение о поставках электроэнергии в Монголию . Проработка вариантов энергопоставок в соседнее государство началась в 2017 году, после того, как стало известно о планах Монголии возвести каскад ГЭС. После дискуссий 2018 года тема строительства каскада не поднималосьОднако в конце пошлого года руководство Даурского заповедника в Забайкалье обратилось к Министерству природных ресурсов и экологии России с просьбой предотвратить строительство плотины на реке Ульдзе в Монголии. Эта плотина угрожает Торейским озерам и всей территории «Ландшафты Даурии» - объекту из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.Фото: montsame.mn