В Бурятии суточный прирост COVID-19 вновь превышает 150 случаев

Показатели республики по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения выше среднероссийских







Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 27 703. Это на 151 случай больше, чем было в понедельник, 54% (14 891) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 626 человек , трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 151 нового случая коронавируса: 106 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 915 человек.



В стационарах получают лечение 1 184 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 875. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 49 пациентов (из них старше 65 – 29), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 37.



Амбулаторное лечение проходят 968 пациентов с COVID-19, наблюдается 2 543 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 24 925 (+131) человек. Дополнительно снято с наблюдения 35 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 127 коек, занято – 1 184, свободны – 943 койки. Занятость коечного фонда составляет 55,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 873 человек, с нарастающим итогом – 743 347 человек.



Бурятия занимает седьмое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Показатель Бурятии составляет 2 785,2. В ДФО по информации на 11 января количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 2 593,4 случая. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов.



Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (5 152,6 случая), Сахалинская область (3 529,2) и Камчатский край (3 467). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 1 123,1.



Всего в России по состоянию на 11 января выявлено 3 425 269 случаев COVID-19 - это 2332,8 заболевших на 100 тысяч населения.



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