В Бурятии на пожаре в зимовье погиб человек

Огонь вспыхнул рано утром в одной из усадеб села Турка



В Бурятии в селе Турка Прибайкальского района сегодня ранним утром произошел пожар в зимовье, погиб человек, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия огнеборцев строение горело изнутри, существовала угроза перехода огня на баню и жилой дом, расположенные в 2 и 4 метрах от горящего строения соответственно. Пожарные ликвидировали открытое горение за 18 минут. В результате пожара строение выгорело изнутри полностью, распространение огня на жилой дом и постройку пожарные предотвратили.



В ходе разбора места пожара было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнем.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

