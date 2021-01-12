В Забайкалье хирурги наложили 70 швов на пса

Мухтар, раненный диким кабаном, выжил и идет на поправку



В декабре 2020 года на Петровск-Забайкальскую ветеринарную станцию обратился за помощью хозяин раненного пса. Мужчина рассказал, что на Мухтара в тайге напал дикий кабан.



«При осмотре ветеринар обнаружил у собаки многочисленные очень глубокие следы от укусов и рваные раны. В срочном порядке оказана хирургическая помощь, назначено лечение», - рассказывает начальник станции Мунко Батуев.



Врачи провели операцию, которая заняла два часа, и наложили около 70 швов на раны Мухтара, сообщает Госветслужба Забайкальского края.



Спустя 10 дней специалисты ветклиники констатировали, что раны пса успешно заживают. Хозяин четвероного друга остался доволен работой ветеринарных врачей.



Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края



