Ожидают сокращения штата в 2021 году 18% региональных работодателей

При этом значительная доля региональных компаний с надеждой смотрят в начавшийся год



В 66% региональных компаний ожидают увеличения численности сотрудников в 2021 году, еще 14% считают, что она не изменится, а 18% предполагают сокращение штата, сообщает служба исследований



Крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников провела опрос российских работодателей (в том числе – из Республики Бурятия), чтобы выяснить, как они оценивают свое положение на рынке в конце 2020 года, а также чего ожидают от 2021 года.



Что касается заработных плат, то роста окладов сотрудников в 2021 году ожидают в 42% компаний, еще 40% считают, что изменений не произойдет, 8% уверены, что оклады снизятся.



При этом значительная доля региональных компаний с надеждой смотрят в 2021 год: 42% оценивают свои перспективы на рынке как позитивные (выше всего эта доля среди небольших и средних компаний), 36% склонны оценивать свое положение в грядущем году как стабильное (чаще это крупные компании). Еще 17% не ожидают от 2021 года ничего хорошего (чаще всего это небольшие компании).



Что же касается итогов 2020 года, то 38% представителей региональных компаний признались, что 2020 год прошел для них хуже, чем 2019-й, 14% не видят принципиальной разницы, а еще 29% считают, что 2020 год был лучше предыдущего. Остальные затруднились ответить.



Переводили всех своих сотрудников на дистанционный режим работы в 2020 году 34% компаний, 55% - только часть, 11% не переводили сотрудников на «удаленку» вовсе.



В 23% региональных компаний, которые опробовали дистанционный режим, «удаленные» сотрудники по-прежнему продолжают работать в таком формате. Еще 23% опрошенных говорят о том, что эти сотрудники успели вернуться на рабочие места, однако затем вновь ушли на дистанционный режим работы. В 54% компаний эти сотрудники вернулись окончательно.



Больше половины компаний (59%), где хотя бы часть сотрудников до сих пор работают удаленно, пока не знают, когда планируется возврат на рабочие места. Еще 22% в принципе не планируют возвращать сотрудников с удаленного формата работы, а 15% надеются, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле 2021 года, ещё 4% ориентируются на май-июнь 2021. При этом переход на дистанционный режим негативно на работе 35% региональных компаний. Еще 32% не почувствовали серьёзных изменений, а позитивный эффект отметили 18%.



И еще важные моменты - 23% опрошенных представителей компаний заявили, что у них в 2020 году сократилась численность персонала. В то же время, 44% заявили об увеличении числа работников, а 27% рассказали, что штат не изменился. Каждая четвёртая компания (26%) заявила о росте окладов сотрудников в 2020 году. У 14% компаний они снизились, а у большинства (53%) остались без изменений.



HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 000 компаний. Обширная база компании содержит свыше 47 млн резюме. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчет индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).



Фото: pixabay.com В 66% региональных компаний ожидают увеличения численности сотрудников в 2021 году, еще 14% считают, что она не изменится, а 18% предполагают сокращение штата, сообщает служба исследований HeadHunter (hh.ru).Крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников провела опрос российских работодателей (в том числе – из Республики Бурятия), чтобы выяснить, как они оценивают свое положение на рынке в конце 2020 года, а также чего ожидают от 2021 года.Что касается заработных плат, то роста окладов сотрудников в 2021 году ожидают в 42% компаний, еще 40% считают, что изменений не произойдет, 8% уверены, что оклады снизятся.При этом значительная доля региональных компаний с надеждой смотрят в 2021 год: 42% оценивают свои перспективы на рынке как позитивные (выше всего эта доля среди небольших и средних компаний), 36% склонны оценивать свое положение в грядущем году как стабильное (чаще это крупные компании). Еще 17% не ожидают от 2021 года ничего хорошего (чаще всего это небольшие компании).Что же касается итогов 2020 года, то 38% представителей региональных компаний признались, что 2020 год прошел для них хуже, чем 2019-й, 14% не видят принципиальной разницы, а еще 29% считают, что 2020 год был лучше предыдущего. Остальные затруднились ответить.Переводили всех своих сотрудников на дистанционный режим работы в 2020 году 34% компаний, 55% - только часть, 11% не переводили сотрудников на «удаленку» вовсе.В 23% региональных компаний, которые опробовали дистанционный режим, «удаленные» сотрудники по-прежнему продолжают работать в таком формате. Еще 23% опрошенных говорят о том, что эти сотрудники успели вернуться на рабочие места, однако затем вновь ушли на дистанционный режим работы. В 54% компаний эти сотрудники вернулись окончательно.Больше половины компаний (59%), где хотя бы часть сотрудников до сих пор работают удаленно, пока не знают, когда планируется возврат на рабочие места. Еще 22% в принципе не планируют возвращать сотрудников с удаленного формата работы, а 15% надеются, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле 2021 года, ещё 4% ориентируются на май-июнь 2021. При этом переход на дистанционный режим негативно на работе 35% региональных компаний. Еще 32% не почувствовали серьёзных изменений, а позитивный эффект отметили 18%.И еще важные моменты - 23% опрошенных представителей компаний заявили, что у них в 2020 году сократилась численность персонала. В то же время, 44% заявили об увеличении числа работников, а 27% рассказали, что штат не изменился. Каждая четвёртая компания (26%) заявила о росте окладов сотрудников в 2020 году. У 14% компаний они снизились, а у большинства (53%) остались без изменений.— крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 000 компаний. Обширная база компании содержит свыше 47 млн резюме. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчет индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).Фото: pixabay.com