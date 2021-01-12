В Бурятии пандемия привела к росту дорогого страхования

Жители республики оформили страховок на 2,5 миллиарда рублей



В Бурятии по итогам 9 месяцев 2020 года жители республики приобрели страховок почти на 2,5 миллиарда рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее. При этом общее число заключенных договоров снизилось на 14% — до 311 тысяч, сообщило республиканское отделение Сибирского главного управления Банка России.



«В период пандемии жители Бурятии более ответственно стали относиться к защите своего здоровья. Они покупали более дорогие страховки с расширенным перечнем рисков и более высокой суммой страхового возмещения. Значительнее всего вырос объем премий за страховки от несчастных случаев и болезней. С января по сентябрь 2020 года таких страховок купили на полмиллиарда рублей. Это на 80% больше, чем за тот же период год назад»,— отметил Виталий Пономарев, заместитель управляющего отделением.



Сборы по страхованию жизни выросли на 13% до 890 миллионов рублей. При этом количество таких полисов увеличилось почти наполовину — до 20 тысяч договоров. Такой рост произошел на фоне развития рынка кредитования в регионе: страхование жизни часто сопутствует ипотеке и другим кредитам. По полисам страхования жизни выплачено более 500 миллиона рублей — половина объема всех страховых компенсаций в регионе. Значительная часть этой суммы— выплаты по ранее заключенным договорам ИСЖ, срок которых истек в 2020 году.



Наибольший рост числа выплат — в 5,5 раза — наблюдался в сегменте добровольного медицинского страхования. Всего по полисам ДМС страховые компании выплатили более 32 миллионов рублей.



В целом за 9 месяцев 2020 года было урегулировано 29 тысяч страховых случаев. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Бурятии получили от страховых компаний более 1 миллиарда рублей компенсаций.



Фото: Банк России

