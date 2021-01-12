Житель Бурятии нашел на чердаке умершего прадеда раритетное ружье

Оружие изготовили более века назад в США





Житель села Зырянск при уборке на чердаке дома умершего прадеда нашел гладкоствольное охотничье ружье 28 калибра. На оружии, выпущенном еще в 1915 году, стояла маркировка «New Westinghouse Company».

Мужчина не смог найти документы на оружие и обратился в Росгвардию Бурятии за консультацией по факту находки. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы предложили гражданину добровольно сдать найденное ружье на возмездной основе. В настоящее время проведена баллистическая экспертиза, по итогам которой мужчине выплатят денежное вознаграждение, сообщили в пресс-службе ведомства.





«New Westinghouse Company» является известным производителем оружия в США. Так, во время Первой мировой войны из-за катастрофического недостатка оружия правительство Российской империи заказало у этой компании 1,8 миллионов винтовок системы Мосина.Фото: Росгвардия Бурятии