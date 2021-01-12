Школам Улан-Удэ выдали 400 планшетов для дистанционного обучения

Коронавирусом болеют 27 учителей столицы Бурятии, 13 человек персонала школ, 116 учеников



Министерство образования и науки Бурятии передало в школы Улан-Удэ 400 планшетов для учащихся, особо нуждающихся в технических средствах для обучения в формате онлайн. Об этом сообщила на брифинге председатель Комитета по образованию администрации столицы Бурятии Татьяна Митрофанова.



В столице Бурятии общеобразовательные учреждения накануне приступили к работе в очном формате, кроме школ с количеством учащихся более 1000 детей в одном здании. Таких школ в городе – 22. Как и ранее, в этих школах будет организовано чередование очного и дистанционного обучения для трети учащихся. Интервал определяют сами образовательные организации.



«Также этим школам рекомендовано не переводить на дистант учащихся 1, 5, 9 и 11-х классов», - подчеркнула Татьяна Митрофанова.



Накануне во всех городских школах проведена санитарная обработка дезинфицирующими средствами, установлены рециркуляторы, размещены графики проветривания. Температурный режим в школах согласно СанПин в норме – данные еженедельного мониторинга температурного режима направляются в республиканские управление Роспотребнадзора.



«Также ежедневно осуществляется мониторинг заболеваемости COVID и ОРВИ. На сегодня количество заболевших коронавирусом среди учителей составляет 27 человек, персонала – 13, учеников – 116 человек, что гораздо ниже показателей, которые имелись до зимних каникул. ОРВИ болеют 0,5% учащихся», - рассказала Татьяна Митрофанова.



В штатном режиме также работают детские сады и учреждения дополнительного образования, но по указу главы Бурятии от 30 декабря к очному обучению допускаются не более 14 человек из группы. Во всех образовательных учреждениях по-прежнему запрещены массовые мероприятия.



Фото: ulan-ude-info.ru

