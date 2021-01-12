Монгольский смартфон «Хулан» выйдет в продажу в сентябре

Разработчики хотят сделать его национальным брендом страны
Молодые монгольские ИТ-инженеры разрабатывают новый мобильный телефон под названием «Хулан» и собираются его сделать национальным брендом, сообщает МОНЦАМЭ.
По словам разработчиков, этот смартфон имеет последнюю версию системы андроид, его презентация запланирована на сентябрь этого года. Кроме того, 20 процентов его деталей произведено в Монголии.
Коротко о технических характеристиках «Хулан»: Версия: Ehlel_Hulan_21; процессор Qualcomm; операционная система Андроид 11; рабочая памятъ 8 Гбт; встроенная память 128 Гбт - 512 Гбт; размеры: 142,7 х 65,1 х 7 мм; вес 152 гр; сеть 5G; аккумулятор Li-Po 4000 mAh; доступные цвета черный, серый, зеленый и синий.
Цена (в зависимости от встроенной памяти) колеблется от 699 тысяч до 899 тысяч тугриков (между 18,2 и 23,5 тысячи рублей).
Фото: montsame.mn
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