В Бурятии частные аптеки снабжаются востребованными лекарствами

В период роста заболеваемости COVID-19 около 60 аптечных организаций обеспечены дефектурными* медикаментами



В Бурятии с октября по декабрь 2020 года по поручению главы республики Алексея Цыденова и по решению регионального оперштаба лекарственными препаратами было обеспечено около 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в совокупности имеют более 200 аптечных розничных точек, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Поставки на общую сумму 20 миллионов рублей производились по основным пяти позициям препаратов, на которые имелся большой спрос во время роста заболеваемости коронавирусом, рассказал сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции директор государственного предприятия «Бурят-Фармация» Баир Цыренов. По данным мониторинга «Бурят-Фармации», по противовирусным препаратам в настоящий момент дефектура не наблюдается. Поставки велись и в праздничные дни.



Республиканский оперштаб продолжает контролировать наличие препаратов, используемых в схеме лечения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции.



Напомним, в условиях повышенного спроса оперштабом был организован механизм обеспечения аптечных организаций. Во взаимодействии с основными поставщиками и производителями медикаментов на российском рынке аптечную сеть республики представляет государственное предприятие «Бурят-Фармация». Оно ведет закупки для всей сети, в том числе и для частных аптечных организаций, так как государственные организации имеют приоритет при допуске к крупным поставщикам и производителям.



*Дефектура (лат. defectus — убывание, недостаток) — понятие, означающее отсутствие в аптечном учреждении необходимых товаров, в первую очередь лекарственных средств, которые были указаны в прайсе аптеки, в городской справке или просто востребованы покупателями. Этот термин не случайно применяется только в отношении фармации, поскольку именно в нем проявляется разница между фармацевтическим бизнесом и обычной розничной торговлей.



Фото: egov-buryatia.ru

