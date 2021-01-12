Москва даст Бурятии деньги на приюты для бездомных животных

Их будут строить по типовым проектам



Минприроды России разрабатывает федеральный проект, которым предусматривается развитие на территории РФ сети приютов для животных по типовому проекту посредством софинансирования их строительства из федерального бюджета. Как сообщает «КоммерсантЪ» , по результатам реализации проекта планируется обеспечить субъекты РФ оптимальным количеством приютов для животных.

По оценке думского комитета по экологии и охране окружающей среды, в России создана лишь треть необходимого количества мест в приютах. А в более чем десятке регионов вообще нет ни одного приюта для животных.



Создание сети заведений для бездомных животных уже обсуждалось Минприроды с Агентством стратегических инициатив и Минстроем РФ. Как пояснили в АСИ, природоохранному ведомству представлены два проекта типовых приютов. Один включает центр стерилизации с ветклиникой, карантинной зоной, вольерами и самим приютом. Второй представляет центр гуманного обращения с животными, целью которого является поиск нового дома для кошек и собак. По экспертным оценкам, стоимость строительства одного приюта составит от 10 млн до 25 млн рублей.



В Минприроды заявили, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета будет определен после рассмотрения заявок субъектов.



«Потребность субъектов РФ в приютах может быть определена после подсчета численности животных без владельцев, обитающих на территории регионов, в соответствии с методическими указаниями, которые планируются к разработке после внесения необходимых изменений в законодательство об ответственном обращении с животными», - заявили в министерстве.



Отметим, Бурятии относится к числу регионов, где проблема бездомных собак стоит наиболее остро, а случаи их нападения на людей становятся все более частыми. Так буквально сегодня очередной жертвой агрессивных собак



Остается надеяться, что федеральный проект по строительству приютов хоть как-то улучшит ситуацию с бродячими животными в республике. Правда, о сроках его реализации пока ничего не известно.



Фото: «Номер один» По оценке думского комитета по экологии и охране окружающей среды, в России создана лишь треть необходимого количества мест в приютах. А в более чем десятке регионов вообще нет ни одного приюта для животных.Создание сети заведений для бездомных животных уже обсуждалось Минприроды с Агентством стратегических инициатив и Минстроем РФ. Как пояснили в АСИ, природоохранному ведомству представлены два проекта типовых приютов. Один включает центр стерилизации с ветклиникой, карантинной зоной, вольерами и самим приютом. Второй представляет центр гуманного обращения с животными, целью которого является поиск нового дома для кошек и собак. По экспертным оценкам, стоимость строительства одного приюта составит от 10 млн до 25 млн рублей.В Минприроды заявили, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета будет определен после рассмотрения заявок субъектов.«Потребность субъектов РФ в приютах может быть определена после подсчета численности животных без владельцев, обитающих на территории регионов, в соответствии с методическими указаниями, которые планируются к разработке после внесения необходимых изменений в законодательство об ответственном обращении с животными», - заявили в министерстве.Отметим, Бурятии относится к числу регионов, где проблема бездомных собак стоит наиболее остро, а случаи их нападения на людей становятся все более частыми. Так буквально сегодня очередной жертвой агрессивных собак стал 11-летний мальчик . При этом в республике нет ни одного муниципального приюта, а несколько частных уже давно переполнены и испытывают острую нужду в деньгах. Больше того, на днях в Улан-Удэ неизвестные подожгли приют для бездомных животных «Кот и пёс». В результате пожара оказалась разрушена часть стены фасада здания, в одной комнате прогорел пол. На ситуацию оперативно отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов, который дал поручение оказать всю необходимую помощь в восстановлении приюта.Остается надеяться, что федеральный проект по строительству приютов хоть как-то улучшит ситуацию с бродячими животными в республике. Правда, о сроках его реализации пока ничего не известно.Фото: «Номер один»