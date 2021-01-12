LADA 4x4 меняет имя

АВТОВАЗ объявил о возвращении модели первоначального названия Niva

АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь легендарный внедорожник продолжит свою историю под именем LADA Niva Legend, сообщает сайт госкорпорации Ростех.Изменения коснулись не только название автомобиля. LADA Niva Legend получила также новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках, которые делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.Для LADA Niva Legend предусмотрено более десяти вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который можно приобрести отдельно и установить у официальных дилеров LADA. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств.LADA Niva Legend – это первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи, многократный призер ралли «Дакар», популярный в нашей стране и за ее пределами.Фото: АВТОВАЗ