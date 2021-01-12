В Улан-Удэ усыплены пять собак, отловленных в районе их нападения на ребенка

К этим псам, на которых имелись следы крови, применена медикаментозная эвтаназия с целью исключения бешенства животных
В Улан-Удэ в поселке Забайкальский, где собаки покусал 11-летнего мальчика, за час отловили 17 собак. Сегодня здесь поймают всех уличных псов, сообщает Комитет городского хозяйства Улан-Удэ.
По данным республиканского управления ветеринарии, отловлены пять окровавленных собак. К ним применена медикаментозная эвтаназия с целью исключения бешенства животных. Материалы проб доставлены в Бурятскую республиканскую ветеринарную лабораторию, сообщает пресс-служба управления..
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Напавшие на ребенка собаки могли сбежать из приюта Такую версию активно продвигает Комитет городского хозяйства, информировал «Номер один». Речь идет о приюте зоозащитников «Надежда», расположенном в этом же микрорайоне.
Глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала. На ней рассмотрят законопроект об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих цепных собак на самовыгул, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Около 13.00 в полицию Улан-Удэ поступила информация о том, что на одной из улиц поселка Забайкальский на ребенка напала стая собак. Несовершеннолетний мальчик доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия и собственники животных», - сообщили в МВД Бурятии.
Как уточнили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, на ребенка напали сразу четыре собаки. На место происшествия экстренно выехали 4 группы по отлову животных. Идет подворовый обход и поиск владельцев собак.
Фото: pixabay.com
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