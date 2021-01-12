В Улан-Удэ после нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело

Устанавливаются чиновники, чье бездействие привело к нападениям бродячих собак на людей



В Улан-Удэ, где сегодня собаки покусали 11-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



«Сегодня после полудня из микрорайона Забайкальский города Улан-Удэ в Детскую республиканскую клиническую больницу доставлен 11-летний мальчик с многочисленными повреждениями от укусов собак на ногах. Схожее нападение стаи собак на молодую девушку произошло в этой местности меньше месяца назад. Из материалов, поступивших из прокуратуры Бурятии, следует, что органами местного самоуправления не исполнен ряд обязанностей в сфере регулирования численности безнадзорных животных. Дело расследуется отделом по расследованию особо важных дел», - уточнили в следственном управлении.



По данным следствия, в конце 2019 года Управлением ветеринарии Бурятии в рамках заключенного соглашения муниципалитету Улан-Удэ предоставлены субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев в размере более 19,5 миллиона рублей. Из этой суммы на 12 миллионов рублей заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на отлов более 1,4 тысячи бездомных собак. Однако к концу года этот контракт исполнен менее чем на треть, отловлено всего 402 особи.



Помимо этого заключенное соглашение, а также действующее законодательство возлагало на местную администрацию обязанности по созданию приютов для содержания безнадзорных животных, учету отловленных особей, их вакцинации (по показаниям), мониторингу численности. Однако муниципальные приюты для животных не созданы. Их отсутствие усугубило ситуацию по обращению с бездомными животными, что привело к их распространению на территории города и нападениям на местных жителей.



В настоящее время по уголовному делу на месте происшествия работу следственно-оперативной группы координирует заместитель руководителя следственного управления. Следователями-криминалистами при помощи специальной техники ведется поиск в частных владениях систем видеофиксации, записи с которых будут изъяты и проанализированы для восстановления полной картины происшествия. Помимо этого в рамках расследования будут досконально исследованы вопросы о причинах и условиях, способствовавших развитию ситуации с нападением бродячих животных на людей, и ставиться задачи по их скорейшему решению.



Фото:buryatia.sledcom.ru

