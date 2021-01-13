В детских садах Улан-Удэ после землетрясения появились трещины

Чиновники говорят, что угрозы они не представляют





В Улан-Удэ после вчерашнего землетрясения в Монголии обследуют детские сады и школы. Соответствующее поручение сегодня дал глава города Игорь Шутенков.

- Проработать вопрос по обследованию социальных объектов, в том числе детских дошкольных учреждений и школ на предмет появления трещин и последствий землетрясения, - сказал мэр.Как доложил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков, в настоящее время проверка образовательных учреждений уже начата. Из шести обследованных объектов пока по одному детскому саду назначена дополнительная экспертиза.- По остальным детским садам больше косметические трещины, которые могли появиться после землетрясения. Жилой фонд обследовали – там нет проблем, - сообщил Андрей Сухоруков.Напомним, ранним утром 12 января на территории Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Его эпицентр находился в 63 км юго-западнее поселка Монды Тункинского района. Толчки ощущались в Окинском, Тункинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах и Улан-Удэ, а также в Иркутской области.Фото: pixabay.com