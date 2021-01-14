Бывший мэр Улан-Удэ стал тиктокером

Александр Голков осваивает популярную соцсеть





Как уже сообщал «Номер один», после почти двухлетнего молчания бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков, который сейчас живет в Москве, внезапно напомнил о себе в соцсетях . Так, он «оживил» свою страницу в фейсбуке, поздравив своих подписчиков в Новым годом, а затем и с Рождеством.





Напомним, Александр Голков добровольно ушел в отставку с поста мэра и сложил с себя полномочия депутата горсовета в конце февраля 2019 года. Это случилось после того, как градоначальник понял, что на предстоящих выборах мэра глава Бурятии Алексей Цыденов сделал ставку не на него, а на Игоря Шутенкова.





На своей странице бывший мэр преимущественно делится воспоминаниями. Так, он выложил видеозаписи из семейного архива, где поет совместно с супругой на «Голубом огоньке» на БГТРК. Кроме того, Александр Голков сообщил пользователям соцсети о смерти своего отца, Михаила Голкова, заслуженного артиста БурАССР, отдавшего 35 лет своей жизни служению Бурятскому государственному академическому театру оперы и балета, работе в филармонии, преподаванию во ВСГИКЕ и музучилище им. П.И.Чайковского. По словам экс-мэра, его отец скончался год назад.Как выяснилось, сейчас Александр Голков осваивает и другую популярную соцсеть – Тик-Ток. Так, в этой соцсети он выложил видео с последнего концерта «Машины времени». По словам бывшего градоначальника, он любит эту группу, а у его выпуска автомобилистов песня «Вот, новый поворот» была почти гимном.А сегодня Александр Голков выложил в Тик-Токе новое видео, посвященное… американскому президенту Дональду Трампу.«Здравствуйте! Россия проводила старый новый год. Америка не может проводить старого нового президента. Хотя новый президент в Америке тоже старый, у меня возникает вопрос: объявят ли импичмент президенту Трампу до 20 января. Ваши ответы в комментариях», - рассказал Александр Голков в видеоролике.Отметим, несмотря на внезапный всплеск активности в соцсетях, экс-мэр пока так и не раскрыл, чем он сейчас занимается и какие имеет планы на будущее. «Живу в Москве, всегда рад встрече с вами», коротко сообщил он своим подписчикам.Фото: скриншот видео