В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 28 тысяч

Всего выздоровели от коронавируса 25 302 человека, 179 – за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 28 003. Это на 153 случая больше, чем было в среду, 54% (15 045) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 630 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 153 новых случаев коронавируса: 112 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 101 человек.



В стационарах получают лечение 1 186 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 849. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 40 пациентов (из них старше 65 – 29), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.



Амбулаторное лечение проходят 888 пациентов с COVID-19, наблюдается 1 950 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 25 302 (+179) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2000 коек, занято – 1186, свободно – 814 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4 037 человек, с нарастающим итогом – 749 814 человек.



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