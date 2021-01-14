14.01.2021
В Бурятии мужчина, едва освободившись из «зоны», ограбил старика

В Бурятии мужчина, едва освободившись из «зоны», ограбил старика

Он вломился к нему в дом, пользуясь беспомощностью пенсионера

В Бурятии в отдел полиции по Прибайкальскому району поступило заявление о грабеже от 86-летнего жителя села Старое Татаурово. Сотрудниками уголовного розыска задержан не работающий 37-летний местный житель, ранее судимый за имущественное преступление и преступление против жизни и здоровья, сообщили в республиканском МВД.

Следствием установлено, что мужчина в ноябре освободился из мест лишения свободы. Вернувшись в село, он стал распивать спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, сельчанин решил зайти к живущему неподалёку пенсионеру и одолжить у него денег. Однако в тот момент у дедушки находилась женщина, присматривающая за ним. Она выгнала незваного гостя.

Спустя несколько часов, зная, что пожилой человек будет один, злоумышленник вернулся и проник в жилище, выломав засов. Пенсионер пытался остановить подвыпившего мужчину, но он толкнул хозяина на кровать и открыто похитил продукты питания, несколько пачек сигарет и кнопочный сотовый телефон. После чего вынул сим-карту из похищенного телефона и попытался продать гаджет прохожим.

Похищенный телефон изъят полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: «Номер один»
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