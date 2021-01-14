Заместитель мэра Улан-Удэ боится за своего ребенка

Такое заявление Сергей Гашев сделал во время встречи с жителями Забайкальского





Заместитель мэра Улан-Удэ – руководитель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев на вчерашней встрече с жителями микрорайона Забайкальский признался, что боится за жизнь своего ребенка.

- Ситуация действительно серьезная. У меня также ребенок ходит в школу, ходит на остановку, я на Верхней Березовке живу. Такие же собаки, такие же проблемы, - сказал чиновник.Напомним, вчера вечером в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ состоялась встреча жителей поселка и представителей городских властей. На ней присутствовали мэр Игорь Шутенков, глава Октябрьского района Андрей Сухоруков, заместитель мэра – руководитель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев и начальник республиканского Управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.На встрече власти официально озвучили, что всех бродячих собак в городе будут отлавливать и усыплять. Обойти федеральный закон, который запрещает это делать, городским властям поможет бешеная лиса, которую обнаружили на окраине города в конце декабря. Из-за этого случая Улан-Удэ и три близлежащих района - Заиграевский, Тарбагатайский и Иволгинский - признаны очагом и угрожаемой зоной по распространению бешенства.Фото: скриншот видео мэрии