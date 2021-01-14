Генпрокуратура проверит факты жестокого обращения с бездомными животными в Бурятии

Депутаты Госдумы отправили обращение с просьбой проверить проблемные регионы





В новогодние праздники граждане из разных регионов обращались в Госдуму с просьбой проверить факты жестокого обращения с бездомными животными, рассказали «Известиям» в комитете по экологии и охране окружающей среды.

Издание выяснило у зоозащитных организаций, какие регионы являются антилидерами в несоблюдении закона об ответственном обращении с животными. В центре «Вита», «Альянсе защитников животных», а также в рабочей группе по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы назвали Бурятию и Якутию.

— В Бурятии в декабре 2020 года, после того как в Улан-Удэ собаки покусали девушку, объявили карантин по бешенству. И под этим предлогом сейчас там ведется зачистка животных. В свое время ту же причину называли и в Якутии, — рассказала «Известиям» замруководителя рабочей группы по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы Елена Иванова.



13 января комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в регионах на предмет соблюдения закона об ответственном обращении с животными.

Кроме того, комитет просит Генпрокуратуру проверить субъекты РФ на предмет соответствия местного законодательства федеральному. По данным парламентариев, во многих регионах действует устаревшее законодательство, позволяющее убивать животных, или в некоторые акты включены положения, противоречащие нормам закона — например, указаны дополнительные основания для умерщвления животных без владельцев.

Также в обращении говорится, что органы государственной власти зачастую злоупотребляют положениями ветеринарных и санитарных правил по бешенству в целях применения негуманных методов. Сами по себе эпизоды заболевания бродячих собак подтверждают факты несоблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. Ведь одним из обязательств региональных властей является отлов таких собак и их вакцинация.

Фото КГХ г. Улан-Удэ