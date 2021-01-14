В Улан-Удэ хотят ввести временный мораторий на закон о гуманном отношении к животным

Дальше тянуть некуда. Я считаю, что безнадзорных собак в городе не должно быть в принципе, сказал мэр города



Мэрия Улан-Удэ подготовит на внеочередную сессию Народного Хурала Бурятии комплексную законодательную инициативу о повышении административной ответственности для владельцев собак, а также – о временном моратории на действие закона о гуманном отношении к животным в столице Бурятии.



Кроме того, мэр Улан-Удэ дал поручение Комитету по образованию города – в течение суток решить вопрос с ГИБДД о получении маршрутного листа на подвоз учеников школы №55. А также - организовать патрульное сопровождение детей силами народной дружины города и казачества до момента организации системного подвоза детей, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Дальше тянуть некуда. Я считаю, что безнадзорных собак в городе не должно быть в принципе», – сказал Игорь Шутенков.



Все решения состоявшегося сегодня оперативного штаба будут отражены в протоколе с указанием сроков исполнения поручений и ответственных за это лиц.



Накануне вечером мэр принял участие в сходе жителей мкр. Забайкальский, где ответил на волнующие людей вопросы. В частности, о подвозе детей до школ и проверке существующих городских приютов для животных.

«Сейчас из-за того, что мы ввели режим повышенной готовности, обратились к министру внутренних дел, чтобы ГИБДД выдала маршрутный лист для проезда автобуса по этим дорогам. Как будет получен документ, начнем подвозить детей в школу», – ответил Игорь Шутенков на вопрос, почему школьников не возят по грунтовой дороге.



Пока подвоз муниципальным транспортом до школы и обратно не ведется из-за несоответствия дорог нормативным требованиям, о чем имеется акт ГИБДД.



Также мэр ответил на многочисленные вопросы по питомнику для собак.



«Рассматриваем возможность, во-первых, его закрыть, во-вторых, вынести его из жилой зоны вообще. Любой случай нападения на людей – это ЧП. Штрафы однозначно будут повышаться. Законопроект готовится, и глава Бурятии не зря созвал внеочередную сессию, чтобы рассмотреть эту возможность. Мы выходим с предложением, чтобы собак приравнять к объекту повышенной опасности. Собираемся дальше выходить с законодательной инициативой о том, что федеральный закон, который действует с 1 января 2020 года, приостановить, по крайней мере на нашей территории, до полного изъятия собак с улиц город Улан-Удэ. Задача убрать не только агрессивных, но всех безнадзорных собак с улиц», – отметил мэр.



Напомним, позавчера собаки покусали 11-летнего мальчика в мкр Забайкальский, чуть ранее там же – 20-летнюю девушку. Вчера в полицию Улан-Удэ поступила информация о том, что около 16:30 на улице Ключевской



Фото: ulan-ude-info.ru Мэрия Улан-Удэ подготовит на внеочередную сессию Народного Хурала Бурятии комплексную законодательную инициативу о повышении административной ответственности для владельцев собак, а также – о временном моратории на действие закона о гуманном отношении к животным в столице Бурятии.Кроме того, мэр Улан-Удэ дал поручение Комитету по образованию города – в течение суток решить вопрос с ГИБДД о получении маршрутного листа на подвоз учеников школы №55. А также - организовать патрульное сопровождение детей силами народной дружины города и казачества до момента организации системного подвоза детей, сообщили в пресс-службе городской администрации.«Дальше тянуть некуда. Я считаю, что безнадзорных собак в городе не должно быть в принципе», – сказал Игорь Шутенков.Все решения состоявшегося сегодня оперативного штаба будут отражены в протоколе с указанием сроков исполнения поручений и ответственных за это лиц.Накануне вечером мэр принял участие в сходе жителей мкр. Забайкальский, где ответил на волнующие людей вопросы. В частности, о подвозе детей до школ и проверке существующих городских приютов для животных.«Сейчас из-за того, что мы ввели режим повышенной готовности, обратились к министру внутренних дел, чтобы ГИБДД выдала маршрутный лист для проезда автобуса по этим дорогам. Как будет получен документ, начнем подвозить детей в школу», – ответил Игорь Шутенков на вопрос, почему школьников не возят по грунтовой дороге.Пока подвоз муниципальным транспортом до школы и обратно не ведется из-за несоответствия дорог нормативным требованиям, о чем имеется акт ГИБДД.Также мэр ответил на многочисленные вопросы по питомнику для собак.«Рассматриваем возможность, во-первых, его закрыть, во-вторых, вынести его из жилой зоны вообще. Любой случай нападения на людей – это ЧП. Штрафы однозначно будут повышаться. Законопроект готовится, и глава Бурятии не зря созвал внеочередную сессию, чтобы рассмотреть эту возможность. Мы выходим с предложением, чтобы собак приравнять к объекту повышенной опасности. Собираемся дальше выходить с законодательной инициативой о том, что федеральный закон, который действует с 1 января 2020 года, приостановить, по крайней мере на нашей территории, до полного изъятия собак с улиц город Улан-Удэ. Задача убрать не только агрессивных, но всех безнадзорных собак с улиц», – отметил мэр.Напомним, позавчера собаки покусали 11-летнего мальчика в мкр Забайкальский, чуть ранее там же – 20-летнюю девушку. Вчера в полицию Улан-Удэ поступила информация о том, что около 16:30 на улице Ключевской собаки напали на 18-летнюю горожанку Фото: ulan-ude-info.ru