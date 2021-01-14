Состояние истерзанной собаками улан-удэнки стабильное

Девушка уже может ненадолго садиться





В Москве продолжается реабилитация 20-летней Татьяны Лоскутниковой, которая в конце минувшего года стала жертвой нападения бродячих собак в Улан-Удэ. В социальной сети Инстаграм близкие девушки сообщают, что состояние Татьяны на данный момент стабильное, и в обозримом будущем ею займутся пластические хирурги. При этом они подчеркивают, что пока неизвестно, как проходит восстановление левой ноги девушки – во время нападения животных конечность сильно пострадала, на ней были вырваны куски плоти.

К сегодняшнему дню девушка может ненадолго садиться при помощи специальных приспособлений. Это необходимо для восстановления двигательной активности.- Пусть это больно, но так нужно, чтобы мышцы начали «работать». Маленький, но прогресс! Мы радуемся каждому достижению, - делится с улан-удэнцами семья Тани.Кроме того, Лоскутниковы просят жителей Бурятии быть бдительными: в сети появились мошенники, выдающие себя за семью Татьяны, которые просят перевести средства на посторонние реквизиты.Напомним, стая собак напала на Татьяну Лоскутникову утром 23 декабря в микрорайоне Забайкальский. Животные буквально растерзали девушку, ее едва удалось спасти. После экстренной помощи, оказанной местными властями, ее перевезли для дальнейшего лечения в Москву.Фото: pixabay.com