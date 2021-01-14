В Улан-Удэ задержали иркутянина, находящегося в федеральном розыске

Мужчина не выполнил условия досрочного освобождения, уехав на заработки
В Улан-Удэ на улице Цивилева сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили мужчину для установления личности. В ходе проверки документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске.
Тридцатипятилетний уроженец Иркутской области был объявлен в федеральный розыск за невыполнение условий досрочного освобождения. Проигнорировав требования закона, мужчина уехал в Бурятию на заработки.
Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Фото: Росгвардия
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?