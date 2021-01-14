14.01.2021
В Улан-Удэ задержали иркутянина, находящегося в федеральном розыске

В Улан-Удэ задержали иркутянина, находящегося в федеральном розыске

Мужчина не выполнил условия досрочного освобождения, уехав на заработки

В Улан-Удэ на улице Цивилева сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили мужчину для установления личности. В ходе проверки документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске.

Тридцатипятилетний уроженец Иркутской области был объявлен в федеральный розыск за невыполнение условий досрочного освобождения. Проигнорировав требования закона, мужчина уехал в Бурятию на заработки.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия
розыск задержание Росгвардия
^