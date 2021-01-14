Лесники Бурятии запечатлели изюбрей

Животные вышли из леса и попали на объективы фотокамер





Сотрудники Баргузинского лесничества устроили фото-прогулку по Баргузинскому району. Как сообщает пресс-служба Республиканского агенства лесного хозяйства, лесники делали снимки зимних пейзажей и наткнулись на отдыхающих диких животных.

– Недалеко от села Нестериха мы решили сделать несколько кадров, как вдруг из леса вышли несколько изюбрей и начали греться на солнышке. Мы осторожно подошли к ним, они не испугались и начали позировать, – поделился впечатлениями участковый лесничий Сергей Максимов.Сергей признается, что очень часто встречает лесных животных как при патрулировании, так и в повседневной жизни.– Я очень часто бываю в лесу, даже не по работе, а просто подышать свежим воздухом, кроме того я очень люблю рыбалку. Однажды я сидел на берегу реки, а ко мне прибежала лиса, села рядом и начала выпрашивать рыбу, – с улыбкой добавил лесничий.Фото: РАЛХ