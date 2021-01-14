Житель Бурятии в Новый год похитил телевизор соседки

Мужчина зашел к ней с поздравлениями, не застал и своровал от скуки



В Бурятии в новогоднюю ночь в полицию Заиграевского района с заявлением о краже обратилась 37-летняя жительница села Горхон. Она рассказала правоохранителям, что отлучилась из дома на несколько часов. Вернувшись, обнаружила пропажу телевизора стоимостью 15 тысяч рублей.



Прибывшие на место происшествия следователь и оперативник уголовного розыска обнаружили четкие следы возле дома заявительницы. Пройдя по ним на соседнюю улицу, в заднем дворе заброшенного дома полицейские обнаружили спрятанную похищенную технику. Телевизор изъяли и вернули владелице.



Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний сельчанин, с которым заявительница поддерживает дружеские отношения более десяти лет.



Подвыпивший мужчина пришел к знакомой в новогоднюю ночь, чтобы поздравить её с праздником. С силой открыл дверь, не заметив, что вырвал пробой с навесным замком. Поскольку телевизор был включен, а в доме горел свет, он решил подождать хозяйку. Однако, вскоре ему стало скучно, и он ушел, прихватив с собой технику.



Похищенное злоумышленник спрятал и вернулся к себе, планируя позже забрать.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие,сообщили в МВД по Бурятии.





Фото: МВД по Бурятии



