В Улан-Удэ новый виртуальный концертный зал откроет Дмитрий Маслеев

В зале будет транслироваться одно из главных событий фестиваля Бурятской филармонии «ЗимаFest» - выступление известного пианиста



Новый виртуальный концертный зал открывается для посещения в Национальной библиотеке Бурятии в Улан-Удэ. Он оборудован в рамках национального проекта «Культура». Первым в истории нового виртуального зала станет концерт пианиста Дмитрия Маслеева, сообщили в правительстве республики.Концерт (12+) состоится 18 января в 18:30 в Бурятском театре оперы и балета. Одновременно он будет транслироваться в новом виртуальном концертном зале в Национальной библиотеке, а также - в аналогичном концертном зале в Кяхте. Будет вестись трансляция на YouTube-канале «Бурятская филармония».Билеты в виртуальный зал продавались с учетом ограничений, связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекции. При посещении концерта действует масочный режим. Зал будет заполнен на 30%.Напомним, в 2019 году проект «Виртуальный концертный зал» Национальной библиотеки Бурятии успешно прошел конкурсный отбор среди заявок регионов России. Реализуется проект из средств федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в городах страны в 2020 году по национальному проекту «Культура». Стоимость проекта составила 1 млн. рублей.Конференц-зал крупнейшей библиотеки республики дополнили большим экраном и современной стереосистемой. Теперь при помощи интернет-технологий в режиме реального времени читатели смогут приобщиться к культурным ценностям мирового масштаба. Не выезжая из Улан-Удэ, посетители увидят лучшие концерты в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Совершенно бесплатно они смогут насладиться классической, камерной, джазовой и органной музыкой, а также увидят лучшие спектакли в исполнении мировых знаменитостей.Напомним, 18 января состоится одно из главных событий фестиваля Бурятской филармонии «ЗимаFest» – концерт пианиста Дмитрия Маслеева. «Живой» концерт пройдет на сцене Оперного театра. С него будет вестись трансляция на YouTube-канале «Бурятская филармония» и в Национальной библиотеке.родился и вырос в Улан-Удэ. Дмитрий Маслеев родился в Улан-Удэ. Заслуженный артист Бурятии. Окончил Московскую консерваторию в классе профессора Михаила Петухова, затем стажировался в Международной академии пианистов на озере Комо (Италия). До своего триумфа на конкурсе имени Чайковского в 2015 году, где жюри вручило ему первую премию и специальный приз за исполнение концерта Моцарта, Маслеев стал победителем многих международных конкурсов, среди которых – конкурс пианистов Адилии Алиевой в Гайаре (Франция, 2010), Premio Chopin в Риме (2011) и Antonio Napolitano в Салерно (Италия, 2013). Его концерты с большим успехом проходят в престижных концертных залах по всему миру. Несмотря на большую востребованность, Дмитрий ежегодно дает концерт в родном Улан-Удэ, где его всегда ждут с большим нетерпением. Билеты на предстоящее выступление были раскуплены за неделю до концерта. В программе прозвучат произведения Рахманинова, Шостаковича, Хачатуряна, Николаевой и Петухова..Фото: egov-buryatia.ru