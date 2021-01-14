Эндемики Байкала помогут создать лекарства от склероза

Ученые исследуют психрофильные микроорганизмы



Нейрофизиолог Иркутского госуниверситета (ИГУ) Денис Аксенов-Грибанов, исследующий с коллегами эндемиков Байкала, намерен создать лекарство от склероза и болезни Альцгеймера.



Потенциал психрофильных микроорганизмов озера в южной части Восточной Сибири представляет большой интерес для нейрофизиологии, рассказал специалист. Ученый рассчитывает найти новые природные соединения с высокой антиоксидантной и нейрогенезной активностью.



«Также будут выявлены новые молекулы, направленные на борьбу с окислительным стрессом», –говорится в сообщении со ссылкой на специалиста.



Проект Дениса Аксенова-Грибанова выиграл президентский грант. Финансирование составит 1,2 миллиона рублей. Проект рассчитан на два года. Экспедиционные исследования стартуют в ближайшее время. Они поспобствуют развитию в Иркутском госуниверситете клеточной и молекулярной биологии.

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