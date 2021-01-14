Депутат Хурала Бурятии рассказала, как отбивалась палками от собак

По словам Бухольцевой, она не раз становилась жертвой агрессивных животных





В Бурятии продолжаются бурные дискуссии по ситуации вокруг бродячих собак, случаи нападения которых на людей участились в последнее время. Так, депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева рассказала, как сама становилась жертвой нападения животных.

– Я до 19 лет кусаная собаками не раз. С Турунтаево на коленке два шрама ещё до школы поимела. В Кырене по дороге домой на Банзарова со школы через висячку и проулки не на одну собаку нарывалась. Где зимнее пальто поможет, где – валенки. Тогда, даже если за километр видела собак на улице, у меня аж коленки подкашивались, мурашки по телу, холодный пот и оцепенение какое-то было – вот он страх, – рассказывает депутат на своей странице в Facebook.Как вспоминает Бухольцева, став постарше, она начала ходить с палкой и камнями, но этим только больше раззадоривала собак. Позднее научилась обходить стаи и отбиваться от них.– Интересно, а маме никогда не рассказывала почему-то? Хотя знаю почему: собака укусила, рейтузы рваные, мне же ещё и влетит, – отмечает Бухольцева.Депутат рассказала историю, как в 1989 году они шли студентами БГПИ в Улан-Удэ по Аршану мимо дома с табличкой «Осторожно, злая собака!». Не прошли и три шага, как эта собака сорвалась с цепи и бросилась на студентов.– Я ребятам говорю: «Не переживайте, она укусит меня». Так раньше просто всегда было. А нас было пятеро. И я не самая близкая к собаке. Но все как по сценарию: она подбежала именно ко мне, за руку почти хвать, а я смотрю ей в глаза, и какое-то безразличие настало. То есть приняла такое отношение собак ко мне как факт, рок, судьба, не знаю что там ещё. И удивительно, но она же отошла, а у меня вообще никаких эмоций. Собака скалилась, шерсть на холке дыбом, но отошла, - вспоминает депутат.Оксана Бухольцева добавляет, что с тех пор ходит через своры собак, если другого пути нет. Ей уже доводилось отбивать от собак детей и отгонять их от школы. По ее мнению, самые опасные – домашние собаки на самовыгуле.– Я думаю, что самые агрессивные - это цепные псы в оградах, у которых за годы в цепях в движении в ограниченном радиусе психика нарушена. И если они оказываются брошенными и на улице, то..., – на этом предложение обрывается.Напомним, этой зимой в Улан-Удэ нападениям собак подверглись несколько человек. 23 декабря в крайне тяжелом состоянии в больницу попала 20-летняя Татьяна Лоскутникова. В этот же день стая набросилась на ребенка, но его вовремя спасли. Позднее, 12 января от нападения собак сильно пострадал 11-летний ребенок – мальчика также увезли в тяжелом состоянии. А на следующие сутки от собак смогли отбить 18-летнюю девушку – стая успела покусать ее за ноги. На данный момент объявлен массовый отлов животных как по районам, так и по всему городу.Фото: с личной страницы Натальи Бухольцевой в Facebook