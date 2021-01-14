В Улан-Удэ вор дорогого гаджета помогал писать заявление о его краже

Оперативники по горячим следам быстро раскрыли кражу дорогостоящего телефона



В Улан-Удэ в отдел полиции Октябрьского района с заявлением о краже дорогостоящего телефона обратилась 23-летняя горожанка. Она рассказала, что ночью в гостинице распивала спиртное с двумя знакомыми, а наутро, когда компания стала расходиться, не обнаружила оставленного на подоконнике гаджета. Ущерб составил 55 тысяч рублей.



К тому времени один из приятелей уже покинул номер. Второй, узнав о пропаже мобильного устройства, вместе с потерпевшей принялся искать его в комнате. При этом молодой человек намекал, что телефон мог похитить их общий знакомый. Всячески поддерживая девушку, он вместе с ней пришел в отдел полиции, где улан-удэнка написала заявление о краже имущества.



А уже вечером сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ задержали подозреваемого на одном из рынков города при попытке реализации гаджета. Им оказался тот самый «неравнодушный» 22-летний друг.



Молодой человек признался, что пока девушка умывалась, он взял с подоконника и положил на карниз ее телефон. Затем, после подачи заявления в полицию, вернулся в гостиницу и забрал чужое имущество.



Отметим, что несколько месяцев назад злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за серию краж из магазина спортивных товаров. Трудоустроен.



Похищенное полицейскими изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: МВД по Бурятии



