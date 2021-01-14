В Бурятии станция переливания крови выдала более 500 доз антиковидной плазмы

В донорской крови и ее компонентах по-прежнему нуждаются пациенты, которые находятся на лечении с другими заболеваниями



С сентября 2020 года Бурятская республиканская станция переливания крови занимается заготовкой антиковидной плазмы. Она используется для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии.



В 2020 станция поставила в стационары 421 дозу (122,27 литра) плазмы, содержащей антитела к COVID-19. За 10 дней нового года было выдано еще 96 доз (28,74 литра).



Во время пандемии COVID-19 в донорской крови и ее компонентах по-прежнему нуждаются пациенты, которые находятся на лечении в стационарах, готовятся к родовспоможению, пациенты с заболеваниями крови и т. д.



Ежедневно на сайте brspk03.ru и в социальных сетях публикуется донорский светофор. Если определенная группа крови обозначена красным цветом, это означает, что в ней сложилась высокая потребность. Сейчас остро нужны 1+, 2+ и 2-, 3+ и 3- группы крови. Если вы себя чувствуете здоровыми, станция просит не отказываться от сдачи крови и её компонентов.



Напомним, что донором может стать практически любой гражданин РФ от 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, с весом более 50 кг.



Прием активных и регулярных доноров ведется без записи в часы приема – с 8:00 до 13:00 в будни (в четверг с 9:00).



Для визита в службу крови с целью сдачи плазмы, содержащей антитела к COVID-19, а также первичным донорам требуется предварительная запись. Записаться на прием можно через сайт brspk03.ru. Консультации по телефону 43-72-34. Необходимо ознакомиться с противопоказаниями к донорству, а также с диетой донора.





Фото: egov-buryatia.ru

