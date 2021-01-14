14.01.2021
В Бурятии ждут приезда Сергея Шойгу

В Бурятии ждут приезда Сергея Шойгу

Предположительно, министр обороны России посетит республику на следующей неделе

Вооруженные части, располагающиеся в Бурятии, ожидают приезда министра обороны РФ Сергея Шойгу. Как сообщил источник «Номер один», его визит назначен на 21 января. Точная программа посещения пока не известна. 

Ожидается, что министр посетит воинские части. К визиту высокого гостя, в военных городках уже начали наводить порядок, собирается высший командный состав.  

Фото: Вадима Гришанкина, http://mil.ru 


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