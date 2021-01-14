Горожане отговаривают россиянина от переезда в Улан-Удэ





В паблике «Аноним 03» появился пост от россиянина, который не указал, где проживает. Гражданин хочет приехать жить в Улан-Удэ и спрашивает мнение у подписчиков паблика, стоит ли это делать.

- Здравствуйте! Хочу переехать в Улан-Удэ. Расскажите, как здесь живется, какой климат и какие цены у вас на новостройки. Как с работой, - спросил он у горожан.Большинство улан-удэнцев сразу бросились отговаривать россиянина от столь необдуманного шага. Пост сразу собрал множество комментариев примерно в одном негативном духе:«Цены бешеные, собаки бешеные, работы нет».«Климат резко континентальный, холодно зимой, летом жарко. Цена на новостройки высокие для региона. Город Улан-Удэ для людей и собак. Собаки людоеды. Так что думайте».«Отсюда люди бегут, работы нет, а если есть, то платят копейки, цены каждый день растут. Зачем вам это надо?».«Автор приколист, однако. Если будешь переезжать, проезжай мимо, это не лучший город для переезда. Хорошую зарплату найдёшь, только если в депутаты пролезешь, но туда залезть денег не хватит, жилье стоит дороже, чем в Иркутске и Новосибирске, климат .опа полная, кроме Байкала и бууз этот город не сможет ни чего предложить. Рассмотри лучше другие города».«Улан-Удэ - это волшебный город, так легко найти работу, жилье, детей в сады берут сразу же в течение месяца. А про школы я вообще удивляюсь, берут даже без прописки... Цены как и везде, в любой организации тебя ждут даже без опыта работы, зп у всех высокая, я вот всегда мечтала о такой зарплате».«Зарплата маленькая, продукция дорогая, электричество дорогое, работы хорошей нет, звери с ума сходят, недвижимость сверхзаоблачная. В общем, живём как в сказке, всё для людей, но почему-то мимо людей. Лучше выберете другой город, но если вас всё устраивает, то wellcome».«Ой, да вы что, не надо сюда! Даже и не думайте! Регион наш для выживания!».«Цены на новостройки такие же высокие как сами новостройки. С работой тоже .опа, ну а живется в целом не плохо, главное, чтобы собаки не сожрали».«Собаки людоеды, чиновники-уголовники, трубы квартир не греют, лошадки буйные, маршрутки как хотят, так и катаются, блогеры за подписку хату дарят с прошлого года не могут найти квартиранта, все вышепоставленные начальники в СИЗО кто под домашним арестом. Зверев озверел аж в Улан-Удэ прибрался. Не жизнь, а одни муки».«Не вздумайте! Сотрите из головы слово Улан-Удэ».Впрочем, нашлись и те, кто считает, что жизнь в Улан-Удэ особо не отличается от других российских городов. Хотя таких горожан оказалось явное меньшинство:«Не центр России, конечно же, но в целом неплохой город. Климат резко меняется. Высшее образование лучше получать в крупных городах. Если куда-то лететь, то это дороже, чем из Иркутска. Коммуналка и свет - дорого! Зато в паре часов езды есть Байкал! И природа у нас красивая! Вам выбирать».«Что-то все так наш город обхаяли ужас. Ну да, зп низкие, зимы холодные, собаки злые - это да. А так город красивый, солнце круглый год. Байкал близко, инфраструктура развита в принципе, магазинов много, кино, театры, парки все это есть. Цены на жилье сейчас взлетели, конечно, будем надеяться, что спад все равно будет».«Улан-Удэ хороший город. Работу можно везде найти, было бы желание. Климат особенный, кому как. Есть места хуже, есть лучше. Это место со своей культурой, со своим менталитетом. Приезжайте, посмотрите, проведите здесь некоторое время. Ну а потом можно решить, подходит именно вам или нет. Вам переезжать».«Ну, что вы все так. Я, например, очень люблю Улан Удэ, приезжайте, а несчастным можно и на Канарах быть».Отметим, некоторые жители столицы Бурятии вообще посчитали данный пост розыгрышем:«Мне кажется, что это специально написали, чтобы узнать мнение людей о своём доме, если хотите».«Скорей всего, это прикол. Алексей Самбуевич, наверное, прикалывается или Шутенков».Фото: «Номер один»