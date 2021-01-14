Монголия продлила запрет на грузовое движение через пункт пропуска Алтан-Булаг до 18 января

Раз в неделю будет разрешен проезд грузовиков с медикаментами, медицинским оборудованием и продовольствием



Правительство Монголии продлило временную приостановку движения грузового транспорта в пункте пропуска «Алтан-Булаг» (Кяхта – РФ) до 1 февраля 2021 года. Ранее движение на КПП с Россией было приостановлено до 18 января с целью предотвращения распространения COVID-19, сообщает



С 1 февраля на пограничном пункте пропуска «Алтан-Булаг» раз в неделю будет разрешен проезд грузовиков с медикаментами, медицинским оборудованием и продовольствием. В этом случае перевозка грузов будет организована путем передачи прицепа с грузом иностранного перевозчика отечественным экспедиторам в зоне таможенного оформления и досмотра, после чего отечественные экспедиторы доставят груз до конечного пункта назначения.



В пункте пропуска «Алтан-Булаг» на монголо-российской границе будет создан дезинфекционный пункт, который работает в холодное время года, установлены временные рабочие места для сотрудников пограничного контроля и управления автотранспортом, камеры видеонаблюдения.







Фото: montsame.mn

Правительство Монголии продлило временную приостановку движения грузового транспорта в пункте пропуска «Алтан-Булаг» (Кяхта – РФ) до 1 февраля 2021 года. Ранее движение на КПП с Россией было приостановлено до 18 января с целью предотвращения распространения COVID-19, сообщает МОНЦАМЭ С 1 февраля на пограничном пункте пропуска «Алтан-Булаг» раз в неделю будет разрешен проезд грузовиков с медикаментами, медицинским оборудованием и продовольствием. В этом случае перевозка грузов будет организована путем передачи прицепа с грузом иностранного перевозчика отечественным экспедиторам в зоне таможенного оформления и досмотра, после чего отечественные экспедиторы доставят груз до конечного пункта назначения.В пункте пропуска «Алтан-Булаг» на монголо-российской границе будет создан дезинфекционный пункт, который работает в холодное время года, установлены временные рабочие места для сотрудников пограничного контроля и управления автотранспортом, камеры видеонаблюдения. Как сообщал «Номер один» , в начале января в Бурятии на монголо-российской границе началась перевалка международных грузов. Зарубежные автомашины разгружают в Алтан-Булаге, отправляя их водителей в Россию до возврата прицепов. Напомним, российско-монгольская граница закрыта с 16 ноября по инициативе Монголии, которая пытается не допустить распространения коронавируса в стране.Фото: montsame.mn