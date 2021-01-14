В районах Бурятии рано ослабили антиковидный контроль

Петр Мордовской потребовал усилить профилактическую работу в муниципалитетах республики



Не снижать уровень контроля за соблюдением мер профилактики коронавируса на объектах торговли, общепита, в местах массового скопления людей и на транспорте. Такую задачу поставил перед главами муниципалитетов сегодня на заседании республиканского оперативного штаба вице-премьер правительства Бурятии Петр Мордовской, назвав районы, в которых сейчас наблюдается слабая организация контрольных мероприятий.



Так, в Заиграевском, Баунтовском, Окинском районах за минувшие сутки мобильные группы не зарегистрировали ни одного нарушения, и по их отчетам противоэпидемические мероприятия во всех организациях проводятся в полном объеме. В Еравнинском, Закаменском, Кяхтинском и Муйском районах выявлено по одному нарушению. При этом на этих территориях тенденции заболеваемости значительно не изменились, и ежедневно выявляются новые случаи инфицирования. По данным эпидемиологической службы чаще всего заболевшие связывают инфицирование с посещением мест массового скопления людей: торговые центры, кафе, рестораны, массовые мероприятия и т.д.



«В тот момент, когда в районе не будет ни одного нового случая заболевания, и не будет пациентов в ковидных стационарах, можно будет заключить, что распространение остановлено, и противоэпидемические меры хорошо организованы. Но пока цифры по заболеваемости свидетельствуют о том, что не в полной мере безопасность людей обеспечивается. Во всех муниципальных образованиях организована совместная работа руководства района, МВД, Государственной противопожарной службы и Росгвардии. Пока эпидпроцесс активен, контроль за соблюдением мер профилактики будет. Количество мобильных групп сохраняется прежним, и рейды осуществляют 90 мобильных групп по всей республике», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности.



За минувшие сутки мобильными группами составлено 90 протоколов об административном правонарушении в отношении юридических и физических лиц. Только в городе Улан-Удэ 15 мобильных групп проверили 310 объектов торговли, общепита и сферы услуг. Проверками охвачено 30 транспортных средств на маршрутах города и 150 пассажиров. Составлено два протокола в отношении водителей микроавтобусов на маршрутах №37 и 57. Отдельную работу проводят группы по объектам туризма, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

