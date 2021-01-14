Искусанного в Улан-Удэ ребенка перевезут в Москву сегодня ночью

За проживание в столице матери мальчика не придется платить





Пострадавшего от нападения собак 11-летнего ребенка планируют госпитализировать в Москву сегодня ночью, сообщил в Минздраве Бурятии. Вылет санитарного борта назначен на15 января в 3:30 ночи для прохождения дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Напомним, накануне прошла телеконсультация, где обсуждался вопрос организации дальнейшего оказания медпомощи маленькому пациенту. В ней приняли участие врачи ДРКБ, ведущие специалисты ГБУЗ «Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии», а также министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова и главврач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.По итогам телемоста принято решение о госпитализации мальчика в НИИ. Глава республики Алексей Цыденов выделил средства для транспортировки ребенка спецбортом в Москву. Проживание матери в Москве организовано на безвозмездной основе при поддержке представительства региона и при президенте РФ. Как добавляют в сообщении, глава Бурятии будет лично контролировать ситуацию.Напомним, 12 января 11-летний ребенок стал жертвой стаи бродячих собак. При госпитализации мальчик находился в крайне тяжелом состоянии – как уточнили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, на ребенка напали сразу четыре собаки. Улан-удэнские врачи оперировали мальчика 3,5 часа.Фото: ДРКБ